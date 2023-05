Intervista all’Apicoltura Mucciolo

Oggi abbiamo intervistato Davide Mucciolo, giovane imprenditore cilentano che ci racconta di una sua passione – l’apicoltura – trasformatasi in una realtà lavorativa caratterizzata da impegno costante, dedizione e sacrifici, virtù essenziali per portare avanti un’azienda con una propria identità distinguibile

Qual è la storia della vostra azienda? Come nasce e da chi è gestita?

Apicoltura Mucciolo nasce nel gennaio 2017 con sede a Capaccio Paestum (zona Laura) in Via del tulipani 5, una zona inalterata e lontana dall’inquinamento. Ad oggi sono circa 300 gli alveari in produzione. Questa azienda è nata grazie a Davide, un giovane apicoltore cilentano che ha trasformato la sua passione in un impegno quotidiano e costante.

Come sono ripartiti i vostri ruoli e come si struttura una tipica giornata lavorativa?

Davide segue le api personalmente accompagnato da un collaboratore. Il miele viene estratto senza alcun procedimento di pastorizzazione, per conservarne le sue proprietà organolettiche e nutrizionali.

All’interno di questo team una seconda persona si occupa della gestione del laboratorio e una terza della vendita.

Quali sono i prodotti che realizzate?

Il miele in vari gusti e in combinazione con altri prodotti: miele di rosmarino, miele di corbezzolo, caffè e miele e pistacchio e miele sono solo alcune di tante altre varianti che potete trovare sul nostro sito.

4. Come si svolge una visita di degustazione e quali esperienze vivono i clienti che vengono a farvi visita?

Chi viene a trovarci scopre un mondo di cui non conosceva l’esistenza: colori e i sapori del tutto nuovi, vari gusti di mieli e creme spalmabili al miele in un ambiente naturalistico che regala evasione ed effetti benefici su corpo e mente.

5. Quali sono i vostri progetti futuri e ci sono prossimi eventi che prevedono la vostra partecipazione?

Ci piacerebbe creare una piccola oasi faunistica per incontri formativi e ricreativi. Per buona parte dell’anno siamo in giro per l’Italia con il nostro stand in occasione di fiere, sagre e tour gastronomici.