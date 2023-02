Interruzione dell’energia elettrica e ritardi nei lavori: monta la protesta ad Altavilla Silentina

I lavori che l’Enel sta mettendo a punto nel comune di Altavilla Silentina stanno continuando a creare disagi alla popolazione. «Non se ne può più, domani staremo sette ore senza energia elettrica» ha affermato una residente diffondendo nel web l’avviso affisso nel territorio comunale dall’Enel.

Le proteste

Il freddo invernale non aiuta a rendere sopportabile l’interruzione della corrente e le proteste dei residenti continuano. «E’ la settima volta in un mese che tolgono la corrente per ben sette ore al giorno» ha lamentato una donna del luogo ricordando che la situazione sta creando difficoltà soprattutto alle attività commerciali.

L’avviso

Le vie interessate dall’interruzione del servizio Enel saranno diverse, si tratta, per lo più, di zone del centro. La corrente, riporta l’avviso, sarà interrotta fino alle 16:30 di questo pomeriggio.

Nei giorni scorsi il sindaco, Franco Cembalo, aveva pubblicato un avviso in cui comunicava ai cittadini che, a causa di un grosso imprevisto, l’Enel non sarebbe riuscita a risolvere i problemi in tempi brevi, ma che si stavano organizzando con un gruppo elettrogeno per rimediare ai disagi.

Gli aumenti di luce e gas preoccupano

Rincari sul prezzo della luce? Il peggio potrebbe non essere ancora arrivato. Nel 2023, infatti, si stima per ciascuna famiglia una spesa di circa 4700 euro, con un aumento di 2500 euro rispetto al 2021. A lanciare l’allarme il Codacons che ha effettuato uno studio sulle ripercussioni legate al caro energia.