Corrente a singhiozzo da diversi giorni, polemiche ad Altavilla Silentina

Polemiche ad Altavilla Silentina per l’interruzione dell’energia elettrica in alcune zone del paese. A causa di alcuni lavori dell’Enel molti cittadini, da qualche giorno, stanno rimanendo per diverse ore privi di elettricità e i messaggi di protesta si stanno susseguendo sui più noti social netwok.

Cittadini senza corrente, le polemiche

“Svolgere questi lavori in pieno inverno quando si rischia di lasciare, a causa dell’interruzione dell’energia elettrica, molte famiglie senza alcuna fonte di riscaldamento è inconcepibile” hanno tuonato in molti.

L’ente, dal suo canto, ha fatto sapere che si tratta di lavori urgenti ed improrogabili. Tuttavia nemmeno l’installazione di un generatore di corrente è bastata a placare le polemiche: “solo un generatore non basta, domani ci ritroveremo di nuovo nella stessa situazione e cioè senza corrente” ha lamentato un’altra cittadina, altri ancora hanno protestato anche per i danni che tale situazione sta causando alle attività commerciali: “I danni a noi chi ce li paga? Per non parlare delle bollette, sempre più care” ha affermato un esercente.

La nota del sindaco

“Il Sindaco ha contattato l’Enel, la quale ha comunicato che ha avuto un grosso imprevisto e non riescono a risolvere in tempi brevi. Si stanno organizzando con un gruppo elettrogeno per sopperire al problema” ha fatto sapere ieri Cembalo.

In queste ore si sta cercando di trovare una soluzione imminente e definitiva al problema in modo che la situazione di disagio non si ripeta.