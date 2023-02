Insegne per attività commerciali senza pagare la tassa di affissione: ecco l’iniziativa di un Comune

Tabelle segnaletiche per le attività, ma senza bisogno che gli esercenti paghino la tassa di affissione, è l’iniziativa del comune di Serre pensata per permettere ai turisti e ai visitatori di raggiungere i negozi e le attività produttive con facilità. Il progetto è destinato a tutte le attività commerciali del territorio, che siano piccole, medie o grandi.

Ecco l’iniziativa

Gli esercenti e gli imprenditori potranno individuare il punto del comune, ritenuto nevralgico per raggiungere la propria attività, in cui installare la tabella indicativa.

Il punto di installazione dell’insegna potrà essere scelto tra i diversi luoghi già individuati e censiti dal comune in base a criteri che hanno tenuto conto della visibilità e della sicurezza per gli automobilisti.

Presso tali punti l’ente comunale provvederà ad installare dei pali su cui le tabelle, che gli interessati dovranno preparare in autonomia, potranno essere collocate.

Le info utili per usufruirne

Tutti gli interessati potranno rivolgersi presso gli Uffici Comunali per ricevere ulteriori informazioni e per compilare i moduli su cui indicare il luogo di installazione scelto e su cui annotare i propri recapiti per poter essere ricontattati in modo da ricevere le indicazioni giuste per l’installazione. L’iniziativa ha lo scopo di incentivare il commercio sul territorio in modo da contribuire alla costruzione di un tessuto economico sempre più solido.