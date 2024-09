Serie C femminile: pari per la Gelbison, sconfitta la Salernitana

Non inizia nel migliore dei modi la stagione della Salernitana Women 1919 mentre parte con un pari la Gelbison, formazioni entrambe impegnate nel girone C di Serie C femminile, raggruppamento comprendente team di Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Serie C femminile: sconfitta a Roma la Salernitana

Nel pomeriggio è cominciata in trasferta la stagione della Salernitana Women 1919. Le granata affidate alla confermata coach Valentina De Risi, infatti, hanno incrociato a Roma le laziali del Grifone Gialloverde. Per il debutto ufficiale tanta linea verde in campo per la Salernitana con sette calciatrici su undici nate dopo il 2002. Primo tempo poco felice per le ospiti che vanno sotto di tre reti con Mastromarino, al 18’, Felici, al 28’, e Adiutori, alla mezzora, a segno. La Salernitana prova a scuotersi nel secondo tempo e ad un quarto d’ora dal triplice fischio Olivieri accorcia lo svantaggio ma dopo due minuti Mevoli sigla il poker laziale. Ad accorciare le distanze nel recupero è ancora Olivieri che chiude la contesa sul 4-2.

Gelbison: pari interno all’esordio con il Frosinone

Pari per 1-1 nella prima ufficiale stagionale per la Gelbison che allo stadio “Valentino Giordano”, di Castelnuovo Cilento, ospitava le temibili ciociare del Frosinone, date come favorite per la vittoria finale nel raggruppamento C della Serie C nazionale. Le cilentane, dopo la promozione dal torneo regionale d’Eccellenza della scorsa stagione, ripartivano in panchina da mister Emiliano Tarabusi che manda un undici molto giovane con tutte nate dal ‘98 in poi. Nel primo tempo sono le ospiti a passare avanti con Sgambato che intorno a metà frazione sigla la rete del momentaneo 0-1. La risposta rossoblù arriva, invece, nel corso della ripresa quando il capitano Michela Romeo, su rigore, ristabilisce la parità che dura sino al triplice fischio.

Si torna in campo nel prossimo week-end in attesa del derby

Nel prossimo turno la Salernitana Women ospiterà, al “Volpe”, il Matera mentre la Gelbison farà visita alle laziali del Montespaccato. Nella terza giornata, invece, il derby in programma domenica 22 settembre al “Valentino Giordano”.