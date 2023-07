Indagine della Guardia di Finanza a Santa Marina: controlli e perquisizioni

Guardia di Finanza in azione nel comune di Santa Marina. Dalla mattinata di oggi e fino al primo pomeriggio, le fiamme gialle del Comando Provinciale di Salerno, su disposizione della Procura di Lagonegro, hanno effettuato delle perquisizioni e dei controlli che interesserebbero sia persone fisiche che società immobiliari. Sull’attività investigativa coordinata dal procuratore Donadio, vige il massimo riserbo e non vi sono comunicazioni ufficiali.

I controlli e i coinvolti

La presenza dei militari a Policastro Bussentino, proprio in un’area a ridosso della statale, non è però passata inosservata. In molti hanno iniziato a chiedersi il motivo di una presenza così massiccia di finanzieri.

Interessato dai controlli sarebbe anche il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato. Le fiamme gialle avrebbero raggiunto la sua abitazione, ma non sono stati emessi provvedimenti restrittivi verso il primo cittadino, come ha confermato anche Felice Lentini, suo legale.

Le indagini

Stando alle prime sommarie informazioni ci sarebbero due filoni di indagine che interesserebbero anche la Guardia Costiera e i Carabinieri.

A margine delle perquisizioni eseguiti alcuni sequestri.