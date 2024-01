Incidenti stradali in Campania: +9% rispetto all’anno precedente. Salerno al primo posto

Nel 2022, secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 basata sui dati Istat, si sono verificati 9.821 incidenti stradali in Campania, registrando un aumento del 9% rispetto al 2021. La regione si posiziona all’8° posto in Italia per numero di incidenti. Tuttavia, se si considera la popolazione reale, la Campania si colloca al 17° posto, con una media di 175,1 incidenti ogni 100mila residenti.

Situazione provinciale: Napoli al primo posto per numero di incidenti

A livello provinciale, Napoli si distingue per il maggior numero di incidenti, con un totale di 5.113 casi. Tuttavia, considerando il rapporto con la popolazione, è Salerno a occupare la prima posizione, con una media di 242,2 incidenti ogni 100mila residenti. Seguono Napoli (171,6), Caserta (151,8), Avellino (116,8) e Benevento (112,9). La sicurezza stradale diventa quindi una priorità, soprattutto considerando le nuove disposizioni del Codice della Strada, che prevedono sanzioni più severe per l’utilizzo del cellulare alla guida e per la guida in stato di ebbrezza.

Preoccupazioni degli automobilisti: altre persone alla guida e distrazioni

Dalla ricerca emerge che il 73% degli automobilisti intervistati è preoccupato principalmente dal comportamento degli altri conducenti. Il 38% teme invece i pedoni e tutto ciò che può causare distrazioni. Inoltre, oltre la metà dei partecipanti indica le buche come una fonte di apprensione significativa. Tuttavia, per coloro che utilizzano regolarmente la bicicletta, cresce la paura dei mezzi pesanti, con il 38% che esprime questa preoccupazione, rispetto a una media del 15%.

Eccesso di velocità e comportamenti pericolosi: dati allarmanti

Un dato preoccupante riguarda l’autocritica degli automobilisti. Solo il 3% ritiene che superare i limiti di velocità sia pericoloso, mentre il 70% ammette di superare occasionalmente o spesso i limiti imposti sia in ambito urbano che extraurbano. Inoltre, il 14% del campione giustifica, almeno in alcune occasioni, chi guida dopo aver consumato alcol, mentre il 12% ammette di utilizzare il cellulare alla guida senza auricolare o vivavoce, ad esempio in caso di telefonate urgenti.

Classifica nazionale: Lombardia al primo posto per numero di incidenti

A livello nazionale, la Lombardia si posiziona al primo posto con un totale di 28.786 incidenti stradali, seguita dal Lazio con 20.275 e dall’Emilia Romagna con 16.679. Tuttavia, se si considera il rapporto con la popolazione residente, la situazione cambia radicalmente.

La Liguria si classifica al primo posto con una media di 521,5 incidenti ogni 100mila residenti, superando nettamente la media nazionale (281,2). Seguono la Toscana (412,6 incidenti ogni 100mila residenti), l’Emilia Romagna (375,9) e il Lazio (354,4). Le regioni più virtuose in termini di incidenti stradali sono il Molise (152,1) e la Calabria (154,2).