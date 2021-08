Limiti di velocità sulla Cilentana: quelli in vigore dall’11 agosto

A partire dall’11 agosto sarà ristabilito il limite di 80 km/h su quasi tutta la Cilentana, l’arteria che da Paestum raggiunge il Golfo di Policastro, attraversando l’intero Cilento. Lo ha reso noto nei giorni scorsi l’Anas considerato che sono terminati i lavori di ripavimentazione totale dell’intera arteria che avevano imposto l’abbassamento del limite a 50.

“Il provvedimento di regolamentazione della circolazione si rende possibile a seguito dei lavori di nuova pavimentazione già eseguiti lungo la strada e verrà adottato dive possibile, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada. Attualmente si sta operando per l’adeguamento della segnaletica”, aveva fatto sapere la società che gestisce la variante alla SS18 da ormai due anni e mezzo (nel 2018 subentrò alla Provincia).

La notizia accolta con favore da quanti transitano su un’arteria a scorrimento veloce e che ritenevano non consono un limite così ridotto. Questo, tra l’altro, risultava talvolta pericoloso poiché si assisteva sovente a sorpassi e manovre azzardate.

Ma il limite ad 80 non sarà lungo tutta la strada: in alcuni punti che necessitano di ulteriore manutenzione sarà obbligatorio procedere a velocità ridotta. E’ il caso dell’area delle galleria Starze e San Vito (limite a 40), le Vigne, Montisani e Delle Monache e (50). Limite a 50 chilometri orari anche in parte del territorio di Centola e a 40 nel territorio di San Giovanni a Piro. Ma non solo: resta il limite di velocità a 50 anche ad Agropoli dove saranno realizzati dei lavori ai sottopassi di manutenzione straordinaria.