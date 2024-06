Incidente tra Capaccio Paestum e Fonte di Roccadaspide: 3 veicoli coinvolti

Almeno tre i veicoli coinvolti in un incidente stradale avvenuto, pochissimi minuti fa, tra Fonte di Roccadaspide e Capaccio Paestum. Sul posto l’intervento tempestivo della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, al comando di Sofia Strafella, delle forze dell’ordine e delle ambulanze del 118.

Stando alle primissime indiscrezioni i feriti non sarebbero, per fortuna, in gravi condizioni. Non è la prima volta che sulla SS 166 degli Alburni si verificano dei sinistri, più volte, infatti, le autorità hanno fatto appello agli automobilisti ad usare la massima cautela sul tratto stradale.

Seguono aggiornamenti.