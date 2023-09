Incidente sulla SS18, tre auto coinvolte

Incidente stradale questa mattina sulla strada statale 18 a Capaccio Paestum. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 11 nei pressi dello svincolo di Capaccio Scalo. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un tamponamento tra tre auto.

Incidente sulla SS18, i disagi

Per fortuna le persone coinvolte non hanno riportato ferite, solo tanto spavento.

I problemi maggiori hanno riguardato il traffico.

Lunghe code, infatti, si sono registrate in entrambi i sensi di marcia in una giornata in cui già si segnalava un’alta intensità di mezzi in viaggio.

Indagini sulla dinamica

Sul posto i carabinieri della stazione di Agropoli che hanno effettuato i necessari rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Purtroppo questo non è il primo sinistro avvenuto in zona.