Incidente sulla A30: non ce l’ha fatta Mourad, il bambino di 8 anni che aveva riportato gravissime ferite

Dopo l’incidente avvenuto domenica scorsa sull’A30, a pochi metri dallo svincolo di Mercato San Severino, anche Mourad, un bambino di soli 8 anni, è purtroppo deceduto a causa delle gravi lesioni riportate in seguito all’incidente.

Le sue condizioni sono apparse da subito gravi

. Nonostante tutti gli sforzi del personale sanitario, Mourad non ce l’ha fatta.

Una tragedia che ha sconvolto l’esistenza di troppe persone

Questa è la terza perdita che colpisce duramente la famiglia, dopo la tragica morte della sorella quindicenne Jemila e del suo giovane fidanzato Rosario. Al momento, Giusy Ruocco Sorrentino, madre di Jemila e Mourad, è ricoverata presso l’ospedale del Mare di Napoli.

Nonostante le sue condizioni non siano in pericolo di vita, i medici stanno monitorando attentamente il suo stato di salute a causa di un trauma cranico facciale complesso, caratterizzato da fratture multiple e numerose ferite lacero contuse.

Fortunatamente, il padre delle due vittime, Hedi, un uomo di 34 anni, si trova in buone condizioni dopo l’incidente. Era lui alla guida dell’auto al momento dell’impatto. Nonostante la devastazione e il dolore che ha colpito la sua famiglia, Hedi ha ricevuto cure mediche e non presenta gravi lesioni fisiche.

Le indagini

L’intera comunità è scossa da questa tragica serie di eventi che ha portato alla perdita di vite così giovani e promettenti. La solidarietà e il sostegno nei confronti della famiglia Ruocco Sorrentino si stanno diffondendo rapidamente, con molte persone che si offrono di fornire qualsiasi forma di aiuto necessario in questo momento difficile.

Le indagini sull’incidente sono ancora in corso, al fine di determinare le cause esatte e comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Le autorità competenti stanno lavorando con impegno per dare risposte alla famiglia e alla comunità e per garantire che episodi così dolorosi possano essere evitati in futuro.

In questo momento di lutto e dolore, la comunità si stringe intorno alla famiglia Ruocco Sorrentino, offrendo il proprio sostegno e la propria solidarietà. Il ricordo di Jemila, Mourad e Rosario rimarrà vivo nei cuori di coloro che li hanno conosciuti e amati, e la speranza è che possano trovare la forza necessaria per affrontare questo momento così difficile.