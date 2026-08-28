Cronaca

Incidente sulla A2, tra Contursi Terme e Campagna: disperso carico di pomodori sott’olio

Un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente, provocando la dispersione del carico trasportato sulla carreggiata

Di: Antonio Elia
Incidente sulla A2, tra Contursi Terme e Campagna: disperso carico di pomodori sott’olio

Incidente stradale lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Contursi Terme e Campagna, in direzione Salerno.

La ricostruzione

Per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente, provocando la dispersione del carico trasportato sulla carreggiata. Si tratta di numerosi contenitori di pomodori sott’olio, finiti sull’asfalto a seguito dell’impatto.

Disagi alla circolazione

L’incidente ha determinato disagi alla circolazione e rallentamenti nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e gli operatori incaricati della gestione della viabilità, impegnati nella messa in sicurezza della carreggiata e nella rimozione del materiale disperso.

La situazione del traffico resta monitorata, con possibili rallentamenti in direzione Salerno durante le operazioni di ripristino della carreggiata.

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