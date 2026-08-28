Violento incidente a Santa Cecilia di Eboli, scontro suv-scooter: grave centauro

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in località Papaleone, nella zona di Santa Cecilia di Eboli. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati un SUV Dacia Duster di colore rame e uno scooter.

L’impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti per trasportarli in ospedale.

L’intervento delle forze dell’ordine e i rilievi

Immediato anche l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia Municipale di Eboli e i Carabinieri della locale stazione hanno raggiunto la zona per mettere in sicurezza l’area, gestire la viabilità ed effettuare tutti gli accertamenti necessari.

I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire l’esatta sequenza dello scontro. Al momento, pertanto, restano da chiarire le responsabilità e le circostanze che hanno portato all’impatto tra i due mezzi.

Ripercussioni sul traffico tra Santa Cecilia e Capaccio Paestum

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione lungo la direttrice che collega Santa Cecilia con Capaccio Paestum con le zone limitrofe, con rallentamenti e disagi per gli automobilisti.