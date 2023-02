Incidente sulla A2, strada chiusa: code e disagi

Incidente stradale, circolazione bloccata ma per fortuna nessun ferito. È accaduto questa mattina. L’Anas informa che «è temporaneamente bloccato il traffico, in direzione Fisciano, lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” a causa un incidente al km 18,100, nei pressi dello svincolo di Pontecagnano».

L’incidente sulla A2

Nel sinistro, avvenuto intorno alle 7, coinvolti due mezzi pesanti. Stando alle prime ricostruzioni uno dei camion avrebbe perso parte del carico di legna che è finito sulla carreggiata, costringendo anche un secondo mezzo che sopraggiungeva a fermarsi. Ciò ha indotto le forze dell’ordine e il personale dell’Anas a bloccare la circolazione in direzione nord.

I disagi

«Si consiglia l’uscita a Pontecagnano sud al km 23,350 a causa dell’aumento delle code», spiegano dalla società che gestisce l’A2 invitando a seguire l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI”.

Si sta già provvedendo al ripristino della normale transitabilità ma forti rallentamenti si segnalano non soltanto nei pressi dello svincolo di Pontecagnano, ma già nei pressi dell’ingresso autostradale di Battipaglia.

I coinvolti nel sinistro sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 ma per fortuna non sarebbero in gravi condizioni. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo come è avvenuto l’incidente e perché il camion, partito dal Vallo di Diano, abbia perso il suo carico di legna.