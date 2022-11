Incidente sulla A2, coinvolte due auto

Scontro tra due auto, sull’A2 del Mediterraneo. Il sinistro si è registato tra Polla ed Atena Lucana in direzione sud. Due le persone ferite, ma al momento non si conoscono le loro condizioni di salute. Non sarebbero in pericolo di vita.

Incidente sulla A2: i disagi

Si registra un rallentamento del traffico veicolare con circa 2 km di coda. Sul posto gli Agenti della Polizia Stradale ed i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso ai feriti. A causare il sinistro, probabilmente, la pioggia battente che sta cadendo in tutta la provincia di Salerno.

La comunicazione dell’Anas

Proprio a causa del maltempo si erano già registrati problemi alla viabilità nelle scorso ore. L’Anas, tuttavia, ha comunicato di aver ripristinato la regolare circolazione sul tratto salernitano dell’ A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ dopo i disagi causati dalle intense precipitazioni atmosferiche e la forte ondata di maltempo che hanno interessato nelle ultime ore anche altre tratte autostradali.

La viabilità ha subito rallentamenti per circa 1 ora all’innesto tra l’A2 e l’A30 “Caserta-Salerno”

Le squadre Anas e la ditta specializzata di pronto intervento, sono intervenuti tempestivamente, per il ripristino in piena sicurezza della circolazione, nel tratto compreso tra gli svincoli di Salerno A2 Dir Napoli e Fisciano.

Sulla tratta avellinese del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” non si sono registrate code o particolari disagi durante la forte perturbazione ed attualmente la circolazione è regolare.