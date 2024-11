Incidente sul bypass della Bussentina, coppia incastrata tra le lamiere

Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 19 sul bypass della Bussentina. Una coppia di turisti napoletani che viaggiava a bordo di una BMW in direzione del Golfo di Policastro, ha imboccato una curva ed è finita fuori strada. Per fortuna non sono stati coinvolti altri veicoli. La coppia, però, è rimasta incastrata tra le lamiere.

I soccorsi

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino per estrarli dall’abitacolo. Successivamente sono stati trasferiti in codice rosso presso l’ospedale San Luca di Sapri dai sanitari del 118. I rilievi sono stati affidati agli uomini della Polstrada.

L’apertura del bypass per superare il tratto della Bussentina interessato dai lavori, si sta rilevando pericoloso. Diversi automobilisti hanno chiesto interventi.