Incidente stradale nel ferrarese, muore camionista di Eboli

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì sulla strada statale Romea, nel comune di Mesola, in provincia di Ferrara. Un camion, carico di verdure e diretto verso Venezia, è uscito di strada all’altezza del chilometro 50+800, impattando violentemente contro le barriere di protezione di un cantiere.

Un impatto fatale

L’impatto è stato talmente violento che il mezzo pesante si è ribaltato su un fianco, prendendo immediatamente fuoco. Purtroppo, per il conducente, un uomo di 58 anni residente a Eboli, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto sul colpo, intrappolato all’interno della cabina di guida.

Soccorsi e indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Codigoro, che hanno lavorato incessantemente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. I sanitari del 118, giunti con un’ambulanza e un’automedica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. I carabinieri di Lagosanto e del Radiomobile di Mesola si sono occupati dei rilievi e hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le cause che hanno provocato l’uscita di strada del camion sono ancora al vaglio degli inquirenti. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbero un malore improvviso del conducente, un guasto meccanico o le avverse condizioni meteo.