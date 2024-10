Auto a fuoco sulla A2: salvo il conducente

Incendio di un’auto stamattina sulla A2 del Mediterraneo, direzione sud, prima dello svincolo di Pontecagnano.

I fatti

L’ autista di una Mercedes classe C ha fatto in tempo a fermarsi sulla piazzola di emergenza per uscire dall’abitacolo prima che l’auto fosse avvolta completamente dalle fiamme, probabilmente partite dal vano motore.

In pochi minuti i Vigili del Fuoco di Salerno sono giunti sul posto e hanno estinto le fiamme.

Un passante ha collaborato con i caschi rossi segnalando a bordo strada la presenza dell’auto in fiamme agli altri viaggiatori.

Anche la stradale sul posto per i rilievi del caso. Fortunatamente non ci sono feriti.