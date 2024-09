Incidente mortale sulla Mingardina, disposta l’autopsia sul corpo di Claude Moyrand

Proseguono le indagini sul tragico incidente stradale avvenuto sulla Mingardina. Sabato pomeriggio, intorno alle 16, un violento scontro frontale tra una Lancia Y e una Peugeot 106 ha causato la morte di una donna di 74 anni, Claude Moyrand, di origini tunisine ma residente a Napoli.

Una vittima e un ferito grave

La donna, seduta sui sedili posteriori della Peugeot, ha riportato gravi traumi interni a causa dello schianto e non ha potuto far nulla per salvarsi. Il fratello della vittima, un 76enne che si trovava a bordo dello stesso veicolo, è rimasto gravemente ferito ad una gamba ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Leonardo di Salerno, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Fortunatamente, le sue condizioni sono ora stabili.

Gli altri occupanti delle due auto, tutti turisti, hanno riportato ferite lievi e sono stati dimessi dopo le prime cure. La coppia a bordo della Lancia Y, originaria di Taranto, ha successivamente deciso di trasferirsi presso un ospedale della propria città.

Indagini in corso

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri della Stazione di Camerota. Al momento, si ipotizza che lo scontro sia stato frontale, ma le cause precise dell’accaduto sono ancora al vaglio degli inquirenti. Per fare piena luce sulla vicenda, è stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima, che verrà effettuata presso l’ospedale di Vallo della Lucania. Gli esami tossicologici effettuati sui conducenti delle due auto hanno dato esito negativo.

L’incidente sulla Mingardina riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale in questo tratto di strada, teatro di numerosi sinistri negli ultimi anni.