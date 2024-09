Incidente mortale sulla Mingardina: l’impatto è stato frontale. Resta grave uno dei feriti

Resta grave uno dei feriti dell’incidente mortale sulla Mingardina. Lo scontro frontale tra una Lancia Y e una Peugeot 106 ha causato la morte di una donna di 74 anni e il ferimento grave di cinque persone.

La dinamica

La vittima, una cittadina tunisina residente a Napoli, viaggiava a bordo della Peugeot insieme ad altre tre persone. L’impatto violento ha provocato il decesso immediato della donna. Gli altri occupanti del veicolo sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove uno di loro è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le gravi ferite riportate ad una gamba.

Anche i due occupanti della Lancia Y sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Marina di Camerota e Centola, insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse a causa della gravità delle condizioni dei feriti. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno valutando tutte le possibili cause, tra cui errori di guida, condizioni meteo avverse o problemi meccanici ai veicoli.

La comunità locale è profondamente scossa da questa tragedia. La strada Mingardina è stata già teatro di numerosi incidenti in passato.