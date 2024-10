Incidente in località Monti di Eboli tra auto e mezzo della raccolta rifiuti

L’asfalto reso viscido dalla pioggia e probabilmente la pendenza della strada in località Monti di Eboli, a Monticelli di Olevano sul Tusciano, sono probabilmente tra le cause dell’incidente che si è registrato questa mattina. Fortunatamente non ci sono gravi conseguenze.

L’urto violento probabilmente frontale tra i due mezzi, uno che procedeva verso Eboli e l’altro verso il Comune di Olevano, le carrozzerie danneggiate e tanto spavento per i conducenti.

I danni

Le carrozzerie dei mezzi coinvolti hanno riportato danni rilevanti. Per i due conducenti sicuramente anche tanto spavento.

La strada che collega i due comuni è rimasta chiusa per un po’ e sul posto le forze dell’ordine hanno provveduto a verificare l’esatta dinamica dei fatti.