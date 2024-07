Incidente ferroviario a Centola: ancora disagi, rabbia dei viaggiatori

È stato un pomeriggio infernale, quello di ieri, per centinaia di viaggiatori rimasti bloccati nelle stazioni della tratta di tirrenica meridionale dopo il deragliamento di un treno merci a Centola.

L’episodio è avvenuto intorno alle 17, quando ben sei carri sono sviati finendo contro la banchina della stazione dove per fortuna in quel momento non si trovava nessuno.

Incidente ferroviario a Centola, i disagi

L’incidente, ha portato alla soppressione di alcuni treni, altri hanno limitato il loro percorso con conseguenti problemi per le persone a bordo. La situazione, ancora ora, non è tornata alla normalità. i vigili del fuoco insieme al personale delle ferrovie continuano a lavorare. Sarà necessario rimuovere il convoglio ma le operazioni sono complesse considerato che notevoli sono i danni riportati anche dalla sede ferroviaria.

La circolazione procede su un unico binario.

La rabbia dei viaggiatori

Ieri in tanti sono rimasti bloccati in stazione, da Salerno a Battipaglia, da Agropoli a Vao della Lucania, da Pisciotta a Sapri. Fermi Frecciarossa e locali e alcuni sono riusciti a prendere un bus sostitutivo soltanto in tarda serata.

“Molti viaggiatori sono stati bloccati a Napoli e Battipaglia, diretti in Sicilia, lasciati da 8 ore circa senza assistenza tra acqua – cibo e servizi alternativi. Gran parte della notte fermi senza capire che tipo di servizio alternativo era stato organizzato”. Questa la denuncia di un viaggiatore.

L’incidente, la sua gravità, e le tantissime persone in viaggio, hanno reso complesse le attività di assistenza e di trasporto.

In vari comuni la Protezione Civile ha fornito aiuto a quanti erano bloccati in stazione, Sapri ha attivato il Coc. Oggi la situazione è leggermente migliorata ma restano i problemi per chi ha deciso di mettersi in viaggio.

Il programma provvisorio dei treni

Treni parzialmente cancellati:

• FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:07) – Venezia Santa Lucia (15:34): il treno oggi ha origine da Napoli Centrale.

• FR 8509 Sibari (6:27) – Bolzano (15:48): il treno oggi ha origine da Napoli Centrale.

• FR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:40) – Torino Porta Nuova (18:00): il treno oggi ha origine da Napoli Centrale.

• FR 9540 Reggio Calabria Centrale (8:16) – Milano Centrale (17:45): il treno oggi ha origine da Napoli Centrale.

• IC 702 Reggio Calabria Centrale (11:50) – Roma Termini (20:34): il treno oggi è cancellato tra Sapri e Battipaglia.

• IC 553 Roma Termini (12:26) – Reggio Calabria Centrale (20:07): il treno oggi è cancellato tra Battipaglia e Sapri.

• IC 560 Reggio Calabria Centrale (14:25) – Roma Termini (22:34): il treno oggi è cancellato tra Sapri e Battipaglia.

Treni Alta Velocità e Intercity del 10 luglio cancellati:

• FR 8333 Roma Termini (7:30) – Reggio Calabria Centrale (12:50)

• IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:17) – Roma Termini (13:32)

• IC 728 Palermo Centrale (7:05) – Roma Termini (18:34)

• IC 723 Roma Termini (7:24) – Palermo Centrale (19:02)

• IC 722 Siracusa (7:43) – Messina Centrale (10:05)

• IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:46) – Roma Termini (15:34)

• IC 721 Messina Centrale (15:50) – Siracusa (18:18)

Treni Intercity Notte di martedì 9 luglio cancellati:

• ICN 1963 Milano Centrale (20:10) – Siracusa (15:48)

• ICN 1955 Roma Termini (20:16) – Siracusa (9:01)

• ICN 36394 Reggio Calabria Centrale (21:43) – Torino Porta Nuova (14:40)

• ICN 1959 Roma Termini (22:36) – Siracusa (11:29)

Treni Intercity Notte di mercoledì 10 luglio cancellati:

• ICN 1957 Messina Centrale (5:55) – Palermo Centrale (9:24)

• ICN 1961 Messina Centrale (8:37) – Palermo Centrale (11:56)

• ICN 1965 Messina Centrale (13:20) – Palermo Centrale (16:55)

Treni Intercity Notte di martedì 9 luglio instradati sul percorso alternativo tra Caserta e Paola con un maggior tempo di percorrenza di circa 240 minuti:

• ICN 1962 Siracusa (13:35) – Milano Centrale (11:27): non ferma a Scalea, Maratea, Sapri, Pisciotta, Ascea, Vallo della Lucania, Agropoli, Battipaglia e Salerno.

• ICN 795 Torino Porta Nuova (15:20) – Reggio Calabria Centrale (8:45): non ferma a Salerno, Sapri e Scalea.