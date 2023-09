Incidente con l’escavatore: fuori pericolo il 53enne di Ogliastro Cilento

È fuori pericolo il 53enne di Ogliastro Cilento rimasto coinvolto nella giornata di ieri in un brutto incidente mentre era a bordo di un mini escavatore in località Campanina di Agropoli. L’operaio stava eseguendo dei lavori di pulizia di un canale in un terreno privato quando all’improvviso il mezzo si è capovolto travolgendo il malcapitato. Immediati i soccorsi. Sul posto l’automedica e l’ambulanza con autista e infermiere della Croce Rossa Italiana che hanno prestato le prime cure al 53enne.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

L’uomo presentava delle ferite alle gambe così è stato immediatamente trasferito allo stadio “Guariglia” di Agropoli dove ad attenderlo c’era un’eliambulanza che ha provveduto al trasporto all’ospedale Ruggi di Salerno. Per fortuna gli esami a cui è stato sottoposto hanno escluso gravi ferite e lesioni interne.

Per il 53enne soltanto una brutta avventura e tanta paura. Dell’incidente sono stati informati anche i carabinieri della compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Giuseppe Colella.

I precedenti

Quello avvenuto ieri è soltanto l’ultimo incidente avvenuto con un trattore o un escavatore. Talvolta, in particolare su terreni scoscesi che caratterizzano le aree agricole cilentane, capita che per una disattenzione o una manovra azzardata i mezzi agricoli si ribaltino con serie conseguenze per chi è alla guida.