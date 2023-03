Incidente, Castel San Lorenzo con il fiato sospeso per la giovane 29enne coinvolta: «Maria si è svegliata»

Migliorano le condizioni di salute della ventinovenne di Castel San Lorenzo che domenica sera è stata ricoverata presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno in gravi condizioni. “Maria si è svegliata” fanno sapere gli amici di Maria D’Amato, questo il nome della giovane.

Sono state ore che hanno tenuto tutti col fiato sospeso nel centro cilentano. Qui si continua a pregare affinché le condizioni di salute di Maria possano continuare a migliorare permettendole di ritornare presto a casa a riabbracciare quanti le vogliono bene.

L’incidente verificatosi a Capaccio Paesutum ha visto coinvolti anche due suoi amici, fortunatamente al di fuori di pericolo, mentre Maria è stata ricoverata in codice rosso presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno.

L’incidente

Tre giovani di Roscigno e Castel San Lorenzo sono stati coinvolti in un grave incidente stradale in Via Magna Grecia, vicino alla rotatoria, dopo che l’auto su cui viaggiavano, un’Alfa Romeo Giulia, si è schiantata frontalmente contro le transenne del marciapiede.

Il veicolo ha scavalcato uno dei cordoli, costringendo i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli ad intervenire per estrarre i passeggeri dall’auto.

Tra i tre amici, è stata M.D.A. ad avere la peggio, e dopo essere stata trasportata d’urgenza all’ospedale Ruggi di Salerno, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per l’asportazione della milza. La giovane ha subito fratture multiple agli arti inferiori e un trauma cerebrale.

Il ragazzo alla guida dell’auto, invece, ha subito diversi traumi su tutto il corpo e alla testa, mentre la ragazza seduta accanto a lui ha riportato solo lievi ferite. Entrambi, per fortuna, sono fuori pericolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze dell’Associazione Napoli Soccorso di Santa Venere, insieme alla Croce Gialla e alla Croce Bianca di Agropoli, mentre i rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo diretti dal luogotenente Giuseppe D’Agostino.

I messaggi di sostegno sui social

La notizia ha scatenato un’ondata di messaggi di solidarietà e affetto sui social network, con gli abitanti di Castel San Lorenzo che hanno unito le forze in una preghiera collettiva per la giovane, con l’obiettivo di manifestare la loro vicinanza e la loro speranza per il suo pronto recupero.

“Siamo tutti con te”, “Prego per te”, “Ti vogliamo bene”, questi sono solo alcuni dei messaggi che stanno circolando sul web, espressione di un forte senso di solidarietà e comunità.

In segno di sostegno era stata annunciata anche una fiaccolata a Castel San Lorenzo, un’occasione per tutti i cittadini di ritrovarsi insieme e pregare per la giovane.