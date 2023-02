Incidente all’alba: Castel San Lorenzo prega per la 29enne coinvolta

Sono ore di attesa e di preghiera a Castel San Lorenzo per M.D.A., la ventinovenne che è stata ricoverata all’alba di questa mattina in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Capaccio a Scalo.

L’incidente

L’autovettura su cui viaggiava la giovane, insieme ad un amico di Roscigno e ad un’amica del suo stesso paese, Castel San Lorenzo appunto, si è schiantata frontalmente contro le transenne che delimitano il marciapiede di Via Magna Grecia, nei pressi della rotatoria, dopo aver scavalcato uno dei cordoli.

Per estrarre i tre amici dall’autovettura, un’Alfa Romeo Giulia, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. Sul posto sono arrivate le ambulanze dell’Associazione Napoli Soccorso di Santa Venere, insieme alla Croce Gialla e alla Croce Bianca di Agropoli.

Ad avere la peggio è stata proprio M.D.A. che, ricoverata presso l’ospedale Ruggi di Salerno, è tuttora in prognosi riservata. Al suo arrivo, in ambulanza, presso il nosocomio si è reso subito necessario l’intervento chirurgico per l’asportazione della milza. La giovane donna ha riportato, in seguito al violento impatto, anche fratture multiple agli arti inferiori e un trauma cerebrale.

Al ragazzo alla guida del veicolo, un giovane di Roscigno, sono stati diagnosticati diversi traumi su tutto il corpo e alla testa, mentre la ragazza al suo fianco ha riportato delle lievi ferite, tuttavia entrambi, fortunatamente, sono fuori pericolo.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo diretti dal luogotenente Giuseppe D’Agostino.

I messaggi di vicinanza

“Sei una guerriera”, “Ti siamo tutti accanto”, “Non mollare”, queste le parole di vicinanza e affetto espresse per M.D.A. dai suoi compaesani che non vedono l’orda di avere notizie riguardo al miglioramento delle sue condizioni di salute.

A Castel San Lorenzo, e in tutti i paesi vicini, la giovane, assieme alla sua famiglia, è benvoluta da tutti.