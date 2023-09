Incidente ad Agropoli, uomo investito in località Madonna del Carmine

Incidente stradale questa sera intorno alle 20 in località Madonna del Carmine ad Agropoli. Un pedone è stato investito da un uomo a bordo di uno scooter che stava transitando. L’episodio è accaduto a pochi passi dall’incrocio tra via Madonna del Carmine e via Frascinelle.

La dinamica

L’investito, residente in zona, si era recato in un negozio per fare la spesa e stava attraversando la strada quando è sopraggiunto il mezzo. Da comprendere la dinamica esatta del sinistro per appurare cosa lo ha determinato, se possa aver influito anche la velocità sostenuta.

I rilievi affidati alla Polizia municipale

A chiarirlo saranno i rilievi eseguiti da parte degli uomini della polizia municipale di Agropoli. Presenti anche i sanitari della Croce Rossa che hanno trasferito la vittima presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. L’uomo ha riportato ematomi e contusioni ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Ferito anche l’uomo a bordo dello scooter.