Incidente ad Agropoli, ferito un giovane

Incidente stradale questo pomeriggio poco prima delle 15 ad Agropoli. A scontrarsi un’auto e uno scooter. Il sinistro è avvenuto per cause da accertare in via Gregorio, la strada che collega il lungomare alla località Mattine, nei pressi dello svincolo Agropoli Nord.

Incidente ad Agropoli, un ferito

Nel sinistro ad avere la peggio è stato un giovane agropolese a bordo dello scooter. Illeso il conducente dell’altra auto, un uomo non del posto. L’impatto sarebbe stato frontale.

I soccorsi

Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasferito il ferito in ospedale. Presenta una ferita profonda alla gamba.

Agli uomini della polizia municipale il compito di accertare la dinamica del sinistro. Intervenuti anche gli uomini di Pissta per il ripristino della sede stradale post incidente.