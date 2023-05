La Polizia Municipale di Agropoli diventa “smart”

Il Comune di Agropoli ha deciso di investire i fondi ottenuti dal PNRR per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, affidandosi alla società CST Sistemi Sud. Questa collaborazione ha già dato i suoi primi risultati con la trasformazione del Comando di Polizia Municipale di Agropoli in un’entità “smart”.

Implementazione del sistema Verbatel per la gestione dell’infortunistica stradale

Il Comando di Polizia Municipale di Agropoli potrà ora contare sul sistema Verbatel per semplificare la gestione dell’infortunistica stradale e dei sinistri. Grazie a questo sistema, gli agenti potranno inserire solo i dati variabili e il sistema autogenererà la notizia di reato, il rapporto e tutti gli altri atti e modelli necessari, in conformità con le normative giuridiche vigenti. Indipendentemente dalla gravità dell’incidente e dei veicoli coinvolti, il sistema si adatta alle esigenze.

App e sportello telematico per migliorare l’efficienza del lavoro degli agenti

Il software integrato comprende anche un’app per creare facilmente lo schizzo planimetrico, da allegare al fascicolo, e un pad per la firma grafometrica. Inoltre, per accelerare ulteriormente il lavoro degli agenti e semplificare le interazioni con cittadini, avvocati, assicurazioni e periti, i vigili urbani potranno utilizzare lo sportello telematico ‘Callweb’.

Attraverso questa piattaforma online, gli atti relativi al sinistro potranno essere messi a disposizione e rilasciati in modo rapido, evitando la necessità di recarsi fisicamente al Comando. Ciò ridurrà anche la richiesta di personale in divisa per gestire le richieste degli utenti.

Inoltre, grazie ad altre applicazioni su smartphone e tablet, ogni agente potrà registrare digitalmente la propria attività di servizio, compilare il brogliaccio elettronico della Sala Comando, consultare banche dati e mappe del rischio, interrogare la Motorizzazione civile e inviare fascicoli informatizzati dei sinistri ad altri enti. Il tutto sarà possibile utilizzando un pc portatile fornito, che consentirà anche di stampare all’istante documenti e dichiarazioni, archiviati su cloud grazie a un servizio di hosting certificato.