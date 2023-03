Più sicurezza ad Agropoli: ecco i nuovi veicoli per la Polizia Municipale

Il Comando di Polizia Municipale di Agropoli ha appena ampliato e rinnovato il suo parco veicoli con l’acquisto di due Fiat Tipo, una Jeep Compass e due moto Benelli TRK X. Questo importante investimento dimostra l’impegno della nostra città per la sicurezza dei suoi cittadini.

L’iniziativa per garantire maggiore sicurezza in Città

Le nuove auto aggiunte al parco veicoli sono dotate di tutte le attrezzature necessarie per garantire la massima efficienza e sicurezza durante i controlli del territorio. Grazie a questi nuovi mezzi, il Comando di Polizia Locale potrà eseguire il suo lavoro in modo ancora più professionale ed efficace.

La dichiarazione

“Diamo una ulteriore dimostrazione di quanto teniamo alla sicurezza e al Comando di Polizia Locale. Gli ulteriori mezzi a disposizione, con tutte le dotazioni necessarie saranno più confacenti ed adeguati per poter svolgere il controllo del territorio. Vogliamo ringraziare l’intero Comando di Polizia Locale per il loro continuo lavoro quotidiano per mantenere la nostra città al sicuro“-dice il primo cittadino.

La finalità

L’aggiunta di questi nuovi mezzi al parco veicoli del Comando di Polizia Municipale di Agropoli rappresenta un passo importante verso un maggior controllo del territorio e una maggiore sicurezza per i nostri cittadini.