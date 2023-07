Incidente a Teggiano: scontro tra auto, c’è un ferito grave

Ancora un grave incidente stradale si è verificato nel Vallo di Diano. Ieri sera, infatti, due automobili, per cause in corso di accertamento si sono scontrate in via Perillo III a Teggiano. Due le persone coinvolte: un uomo di Teggiano ed un altro di Sala Consilina. Il primo sembra non abbia ripotato traumi particolarmente gravi, il secondo invece è stato trasportato in condizioni serie all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

I soccorsi

Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare i feriti nel nosocomio pollese, i Carabinieri della compagnia di Sala Consilina, i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina.

I precedenti

La comunità valdianese è ancora scossa per l’incidente di Sant’Arsenio che ha provocato la morte di Francesca Calandriello, la 27enne incinta al nono mese spirata durante il trasporto in ospedale a Salerno. Un dramma che ha profondamente colpito le comunità locali.