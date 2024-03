Incidente a Pontecagnano: tampona violentemente un’auto senza fermarsi, ferite gravemente 2 donne

Ieri sera poco dopo le 20, lungo l’autostrada A2 in direzione sud, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante e un’automobile. Dai primi rilievi effettuati sul luogo dell’incidente, sembra che il conducente del camion abbia tamponato violentemente l’auto e poi proseguito la sua corsa senza fermarsi, trascinando il veicolo per diversi metri lungo la carreggiata.

I Vigili del Fuoco sono stati prontamente chiamati in causa e sono intervenuti dalla Sede Centrale di Salerno per gestire la situazione. All’arrivo sul posto, hanno trovato due donne incastrate all’interno dell’abitacolo dell’automobile, prive di sensi a causa dell’impatto. Si presume che il contraccolpo dell’incidente abbia causato la perdita di coscienza alle vittime.

Le operazioni di soccorso

I Vigili del Fuoco hanno lavorato con precisione per liberare le due donne intrappolate, utilizzando attrezzi speciali per aprire l’auto danneggiata e consentire l’accesso ai soccorritori. Una volta estratte dall’abitacolo, le vittime sono state affidate alle cure del personale medico del 118, che ha provveduto a trasportarle d’urgenza in ospedale per le necessarie cure mediche.

Due donne ferite gravemente

Al momento, le condizioni delle due donne coinvolte nell’incidente restano gravi e il loro stato di salute è sotto stretta osservazione. Si attendono ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità mediche riguardo alla loro prognosi.

Indagini in corso

Le indagini sull’incidente sono attualmente in corso: le forze dell’ordine stanno cercando attivamente il conducente del mezzo pesante coinvolto, che si è dato alla fuga dopo l’incidente. Sono in corso controlli incrociati e analisi delle telecamere di sorveglianza lungo l’autostrada per identificare il veicolo e individuare il responsabile dell’incidente.