Incidente a Policastro: scontro tra auto e scooter. Due contusi e disagi al traffico

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 18, nei pressi dello svincolo di Policastro Bussentino. Per cause ancora in corso di accertamento, lo scontro ha riguardato una Ford Fiesta e uno scooter. L’impatto tra i due mezzi ha completamente distrutto l’automobile e il ciclomotore. Lievemente feriti sia il conducente dell’autovettura che il centauro. Sembra infatti che entrambi abbiano riportato delle leggere contusioni.

Indagini sulla dinamica

Sul posto necessario l’arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Sapri per i fondamentali rilievi del caso attaverso i quali sarà possibile stabilire l’esatta dinamica dei fatti accaduti.

Lunghe code e forti rallentamenti invece hanno riguardato il tratto di stradale in questione, molto trafficato soprattutto nelle prime ore della mattinata.

Diversi i sinistri stradali che nel corso dell’estate hanno riguardato l’importante arteria di collegamento del Golfo di Policastro.