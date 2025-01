Incidente a Capaccio Paestum: due i feriti

È di pochi minuti fa la notizia di un incidente stradale avvenuto presso il sottopassaggio di località Cafasso, nel comune di Capaccio Paestum.

I fatti

A scontrarsi due autovetture distrutte dall’impatto. I passanti hanno subito allertato le forze dell’ordine e l’ambulanza e per entrambi i conducenti delle due automobili si è reso necessario il trasporto in ospedale a causa delle ferite riportate.

I soccorsi

Ancora non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente, i rilievi sono in corso in questi minuti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, al comando di Sofia Strafella, le ambulanze del 118 e i Carabinieri.

Indagini in corso.