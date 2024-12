Tragico incidente sulla Fondovalle Sele: si aggravano le condizioni dei feriti

Si aggravano le condizioni dei coinvolti nel terribile incidente stradale si è verificato sabato pomeriggio sulla strada statale Fondo Valle Sele. Il sinistro ha provocato la morte di un uomo di 49 anni; ferite gravemente altre tre persone, tra cui una bambina di 11 anni.

Un bilancio drammatico

Lo schianto, avvenuto tra Contursi Terme e Oliveto Citra, ha coinvolto quattro autovetture e un furgone. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità, ma lo scontro frontale tra alcuni dei veicoli sembra essere stato particolarmente violento.

A perdere la vita è stato Gerardo Perna, un operaio di 49 anni di Calabritto, che viaggiava a bordo della sua auto con la figlia di 11 anni. La bambina, rimasta gravemente ferita, è stata trasportata all’ospedale Santo Bono di Napoli.

Tra i feriti anche un consigliere comunale di Colliano, ricoverato in rianimazione a Salerno in gravi condizioni a causa di una emorragia cerebrale. Un altro ferito, un imprenditore di Colliano, è stato ricoverato all’ospedale di Oliveto Citra. Ma sono il politico e sua figlia a destare le maggiori preoccupazioni.

Soccorsi e indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118, che hanno lavorato per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza la zona. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità.

Un dolore profondo per la comunità

La notizia della tragedia ha sconvolto la comunità locale. L’operaio deceduto era molto conosciuto e stimato. La perdita di un padre e di una figura così giovane lascia un vuoto incolmabile.