Incendio a Casal Velino: intervento tempestivo dei soccorsi

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 77, nel tratto che collega la località Rungi alla frazione di Acquavella, nel comune di Casal Velino.

L’incendio

Le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dal vento caldo che sta interessando in questi giorni il Cilento, hanno rapidamente coinvolto la vegetazione circostante, creando momenti di forte apprensione tra i residenti.

Gli interventi

Sul posto è intervenuta in prima battuta una squadra delle Guardie Ambientali di Casal Velino, guidata dal responsabile Ulisse Volpe. Pochi minuti dopo sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, che hanno provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Grazie alla rapidità degli interventi, l’incendio è stato circoscritto prima che potesse raggiungere le abitazioni limitrofe. Non si registrano danni a persone né a strutture. Restano in corso le operazioni di bonifica e monitoraggio della zona per evitare eventuali focolai residui.