Nuovo appuntamento con INCAMPO, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo, condotto da Chiara Esposito e Manuel Chiariello, insieme agli opinionisti Alessandro Pippa e Carmine Infante. InCampo va in onda ogni lunedì alle ore 21 e in replica il martedì dopo il tg delle 13:55.