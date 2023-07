Inaugurato il nuovo parcheggio di Via Verdi a Trentinara: Un’opportunità per i turisti e uno spazio polifunzionale

Nel tardo pomeriggio di ieri si è svolta l’inaugurazione del nuovo parcheggio di Via Verdi a Trentinara. Una cerimonia sobria che però è servita per consegnare ufficialmente un nuovo servizio per la comunità e non solo. Questa struttura è stata infatti pensata per far fronte all’aumento costante del numero di turisti che visitano il piccolo centro cilentano, soprattutto durante la stagione estiva.

Una soluzione per l’afflusso turistico e un’area mercato

Il parcheggio non solo fornisce un’opportunità per accogliere e gestire il crescente flusso di visitatori, ma svolgerà anche la funzione di area mercato. Questo consentirà di creare uno spazio dedicato alle attività commerciali locali e promuovere il turismo nella zona.

Trentinara negli ultimi anni avvisto accrescere notevolmente la sua popolarità, con un considerevole aumento dei visitatori. Proprio quello dei parcheggi era il disagio maggiormente avvertito in particolare nei periodi clou dell’anno per gli afflussi turistici.

Presenza del sindaco e dell’amministrazione comunale

All’inaugurazione del parcheggio erano presenti il sindaco di Trentinara, Rosario Carione, e l’amministrazione comunale. La loro presenza testimonia l’importanza dell’opera per il miglioramento dell’accoglienza turistica e lo sviluppo economico del territorio.