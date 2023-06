Inaugurata la nuova piazza alla frazione San Giovanni di Stella Cilento

Inaugurata la nuova piazza nella frazione di San Giovanni, situata a Stella Cilento. Il nome di questa piazza richiama un vecchio luogo di ritrovo della popolazione locale, conosciuto come “Trappito re miezzo“, che si trovava di fronte a un antico frantoio.

Questo spazio era chiamato “di mezzo” poiché era utilizzato dai frantoi dei signori che abitavano nella parte bassa del paese.

Ecco la leggenda

La leggenda narra che questo frantoio, aperto a tutti, avesse una grande mola, portata dalla montagna dopo aver abbattuto una quercia secolare grazie all’aiuto di una trentina di uomini. Nel corso del tempo, questo luogo è diventato un punto di ritrovo non solo per macinare le olive, ma anche per scambiare chiacchiere e giocare. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Francesco Massanova, si dichiara soddisfatta di aver donato alle nuove generazioni un pezzo di vita ripreso dal passato, offrendolo come forma di svago.

Il commento

Il Sindaco Massanova: “Sono pienamente soddisfatto di aver restituito alla comunità questo pezzo di storia, per permettere alle nuove generazioni di vivere momenti di svago all’aria aperta. Aumentare lo spazio a disposizione offre ai giovani la possibilità di riscoprire i giochi di un tempo e di allontanarsi, almeno per un po’, dalle abitudini tecnologiche alle quali i ragazzi di oggi sembrano non saper rinunciare.“

La nuova piazza

Rappresenta un’iniziativa importante per il comune, poiché promuove la valorizzazione delle tradizioni locali e favorisce la socializzazione tra le persone. Questo spazio all’aperto permetterà di creare un ambiente accogliente dove i giovani potranno trascorrere il loro tempo libero in modo sano e interagire con i coetanei, magari abbandonando per un po’ i dispositivi tecnologici.

L’inaugurazione di questa nuova piazza è solo uno dei tanti progetti dell’amministrazione comunale volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il Sindaco Massanova auspica che la nuova piazza diventi un luogo di aggregazione per tutta la comunità di Stella Cilento e che contribuisca a preservare le tradizioni locali, mantenendo vive le radici culturali del paese.

Un nuovo luogo di aggregazione

La nuova piazza di San Giovanni si presenta come un luogo carico di significato storico e sociale, pronto ad accogliere i residenti e i visitatori con la sua bellezza e il suo fascino. È un’opportunità per riunire le persone, rafforzare i legami comunitari e creare ricordi preziosi che resteranno nel cuore di tutti coloro che avranno la fortuna di vivere questa esperienza.