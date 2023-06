La Pro Loco di Stella Cilento presenta il logo per la VI edizione del Festival “Cuntaria”

Il 22 giugno 2023, alle 18.00, il Cuntaria Festival VI Edizione presenta il suo manifesto ufficiale, portando con se un evento speciale che coinvolgerà gli artisti Renzo Vassalluzzo e Mariana Sofia González.

La Villa Comunale “Tommaso Itri” sarà la location perfetta per la presentazione del manifesto, firmato da Matria.

Il programma

Nel corso della serata, i due talentuosi artisti sveleranno il dietro le quinte del Cuntaria Festival, raccontando le ispirazioni e le idee che hanno dato vita al manifesto. Il pubblico avrà l’opportunità di interagire con Vassalluzzo e González, scoprendo i segreti della creazione artistica e dell’illustrazione. Inoltre, un laboratorio creativo dal titolo “Come nasce una storia illustrata” aperto a tutti i partecipanti, permettendo loro di sperimentare e mettere alla prova la propria creatività.

La nuova edizione di Cuntaria

La VI Edizione del Cuntaria Festival, curata con passione dalla Pro Loco di Stella Cilento, si svolgerà dal 3 al 6 agosto 2023. Grazie al supporto del Forum dei Giovani e al patrocinio del Comune di Stella Cilento, l’evento promette una programmazione ricca di eventi, spettacoli e performance che abbracceranno l’arte, la musica, il teatro e la cultura popolare. Sarà un’occasione unica per immergersi nelle storie e nel Regno magico di Cuntaria, lasciandosi trasportare dalla bellezza e dalla creatività che caratterizzano il Cilento.

Il commento

“Siamo entusiasti di accogliere tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza unica e indimenticabile. Il Cuntaria Festival è un’opportunità per lasciarsi incantare, un evento che unisce il fascino del Cilento con l’immaginazione dei partecipanti. Sarà un incontro tra la cultura locale e l’arte, un momento di condivisione e di scoperta”.

Il festival rappresenta un’occasione straordinaria per conoscere da vicino il talento di artisti emergenti e di talenti consolidati che hanno curato i manifesti delle precedenti edizioni del Cuntaria Festival. La creatività e l’originalità saranno al centro dell’evento, offrendo al pubblico la possibilità di apprezzare opere d’arte uniche e di scoprire nuove prospettive creative.

Gli appassionati di arte e cultura non vedono l’ora di immergersi nell’atmosfera incantevole di Cuntaria, dove il reale e l’immaginario si intrecciano in un connubio magico. Il festival rappresenta un’opportunità imperdibile per vivere momenti indimenticabili, circondati dalla bellezza e dalla meraviglia che solo il Cilento può offrire. Preparatevi a un’esperienza straordinaria che stimolerà i sensi e nutrirà l’anima. Il Cuntaria Festival VI Edizione è alle porte, e l’attesa per questa magica avventura è ormai palpabile.