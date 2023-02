Inaugurata la cucina per la mensa della Scuola Primaria Landolfi: questa mattina il taglio del nastro

Taglio del nastro, questa mattina ad Agropoli. Inaugurata la cucina della mensa della Scuola Primaria “G. Landolfi”.

Un servizio richiesto e atteso in Città

Un servizio tanto atteso, una richiesta operata da tempo da parte dell’Istituzione scolastica e dai genitori degli alunni frequentanti le classi a tempo pieno. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi ha dato seguito alle richieste che erano state argomento di dibattito anche in campagna elettorale.

Le dichiarazioni

«In precedenza – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – i pasti venivano preparati all’esterno e poi trasportati e somministrati a discenti e personale scolastico che ne usufruiscono.

A partire da domani, 7 febbraio, invece, verranno preparati in loco. Quindi pasti caldi per una maggiore soddisfazione di tutti. Al momento sono circa in 60 ad usufruire del servizio di refezione scolastica nel plesso di Piazza della Repubblica, ma siamo convinti che tale numero sia in progress e già a partire dal prossimo anno scolastico sarà in crescita. Piccoli gesti, ma tanto importanti».

Una promessa mantenuta per un settore, quello della scuola, che riteniamo prioritario. In questo modo si dà la possibilità di preparare in loco i pasti e di poterli servire caldi ai discenti, così come al personale scolastico che usufruisce della refezione scolastica.

Un grazie va al consigliere con delega alla Manutenzione degli edifici scolastici Giancarlo Santangelo e al responsabile del servizio», concludono in coro i due amministratori.