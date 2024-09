Serie C femminile: Gelbison a Roma, Salernitana al “Volpe”

Torna nel week-end la Serie C femminile di calcio che vede impegnate nel girone C la Gelbison e la Salernitana. Quindici le squadre presenti con formazioni di Lazio, Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia a contendersi la prima piazza valida per la promozione in B e ad allontanare i tre posti che valgono la retrocessione in Eccellenza.

Serie C femminile: prima trasferta per la Gelbison

Prima trasferta della nuova annata per la Gelbison: l’undici cilentano, infatti, sarà di scena a Roma con il Montespaccato, che nell’ultimo torneo nazionale ha raggiunto una tranquilla salvezza. Domenica, alle ore 15:30, ancora un esame laziale, quindi, per le rossoblù di mister Emiliano Tarabusi che nell’esordio stagionale avevano impattato per 1-1 contro il Frosinone. La rete di capitan Michela Romeo, a pareggiare dal dischetto nella ripresa, ha regalato il primo punto stagionale e tante certezze al team di Vallo della Lucania che gioca le proprie gare interne al “Valentino Giordano” di Castelnuovo.

Le parole di mister Tarabusi

Il tecnico ai microfoni del club ha dichiarato: “Ora saremo impegnati nella nostra prima trasferta, con il Montespaccato. Si sono rinforzati, andremo a Roma per fare bene. La società è ambiziosa come lo sono io. Si cerca di mettere le basi per arrivare più in alto possibile con un pizzico di follia per giocarsi tutte le partite fino da ultimo. Ringrazio il pubblico che ha sostenuto le ragazze da vicino, segno che il movimento sta crescendo”.

Salernitana: slitta l’inizio della gara con il Matera

Primo match interno domenica, invece, per la Salernitana. Le granata ospitano il Matera che nella gara inaugurale dell’anno aveva battuto per 3-2 proprio il Montespaccato. Il fischio d’inizio della sfida del “Volpe” è posticipato, visto l’impegno dell’Arechi in Serie B della compagine di Martusciello con il Pisa delle 15:00, alle 16:30. Le ragazze di coach Valentina De Risi proveranno a riscattarsi dopo il passo falso di sette giorni fa con il Grifone Gialloverde, per 4-2, con capitan Giulia Olivieri in spolvero con una doppietta.

Tramite i canali ufficiali Valentina De Risi ha affermato: “Alla prossima ci aspetta il Matera che ha iniziato bene con il Montespaccato. Sarà un’altra partita dura, cercheremo di correggere gli errori commessi quest’oggi. C’è voglia di riscatto e di fare punti, come c’era anche oggi d’altronde. Bisogna interpretare meglio le gare ed essere più propositivi senza concedere troppi spazi agli avversari”.