In campo per 85 secondi. Alla Feldi Eboli non riesce la rimonta contro lo Sporting Sala Consilina

Non è bastato un forcing sin dal primo secondo alla Feldi Eboli per riuscire a scalare l’impervia montagna sotto la quale si era ritrovata. Finisce 4-1 per lo Sporting Sala Consilina il derby salernitano sospeso lo scorso novembre, causa blackout, e che oggi è stato completato a San Rufo, con le due squadre che hanno disputato gli 85 secondi mancanti.

La gara

La Feldi Eboli si è ripresentata nel Vallo di Diano per cercare un’incredibile rimonta partendo subito con il portiere di movimento e schierando contemporaneamente Braga, Liberti, Marinovic, Calderolli e il redivivo Selucio. Le volpi partono alla grande schiacciando gli avversari e riuscendo a creare una grande occasione per Dario Marinovic, sul tiro del quale Fiuza salva la sua squadra respingendo in laterale. Ma, dopo circa 30 secondi di gioco, sono i padroni di casa dello Sporting a trovare la rete, quella che vale il 4-1 e che chiude il match. A siglarla è Grasso che, dopo aver recuperato palla, riesce a segnare comodamente nella porta sguarnita delle volpi. I rossoblù provano comunque a cercare la via della rete ma non c’è abbastanza tempo.

Una sconfitta che non cambia la classifica dei rossoblù, saldamente al quarto posto in classifica in coabitazione con il Napoli. L’obiettivo, arrivati ormai al giro di boa del campionato, è quello di essere protagonisti fino in fondo.

Il tabellino

SPORTING SALA CONSILINA: Fiuza, Grasso, Bateria, Brunelli, Volonnino, Pozzo, Arcidiacone, Carducci, Zonta, Stigliano, Abdala, Cutrignelli. All. Oliva

FELDI EBOLI: Montefalcone, Venancio, Braga, Marinovic, Galliani, Di Stanio, Caponigro, Liberti, Carioca, Calderolli, Baroni, Restaino. All. Samperi

MARCATORI: 9’29” p.t. Volonnino (S), 17’19” Cutrignelli (S), 8’07” s.t. Brunelli (S), 12’46” Venancio (F), 19’17” Grasso (S)

AMMONITI: Cutrignelli (S), Marinovic (F), Braga (F), Arcidiacone (S), Calderolli (F), Volonnino (S)

ESPULSI: A 18’56” p.t. Cutrignelli (S) per doppia ammonizione

NOTE: A 18’56” Fiuza (S) para un tiro libero a Marinovic (F)

ARBITRI: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Alex Iannuzzi (Roma 1) CRONO: Giovanni Loprete (Catanzaro)