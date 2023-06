In arrivo il weekend lungo: ecco qualche idea su come trascorrere il fine settimana

In arrivo il weekend lungo per il ponte del 2 giugno, vi elenchiamo qualche idea su come trascorrere il fine settimana.

Approfitta del fine settimana per fare una passeggiata in un parco, organizzare un picnic o intraprendere un’escursione. Esplora sentieri, ammira panorami mozzafiato e immergiti nella tranquillità che solo la natura può offrire.

Se sei appassionato di cucina o semplicemente ami sperimentare in cucina, il weekend è il momento ideale per dedicarti a nuove ricette. Scegli un piatto che desideri provare da tempo o esplora la cucina di una cultura diversa. Coinvolgi la famiglia o gli amici, e divertiti a preparare e gustare deliziosi pasti insieme.

Fai attività fisica: Dedicare del tempo all’attività fisica è un modo eccellente per migliorare la salute e il benessere. Prova una nuova lezione di fitness, fai una corsa all’aperto, vai in bicicletta o pratica lo yoga. Trova un’attività che ti piace e che ti aiuti a rilassarti, rinfrescare la mente e rimetterti in forma.

Cultura ed esplorazione: Se sei interessato all’arte, alla storia o alla cultura, approfitta del fine settimana per visitare musei, mostre o monumenti locali.

Ecco gli appuntamenti

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli

Fino al 5 giugno

La Sirenetta 1° spettacolo alle ore 17:00/ 2° spettacolo ore 19:30

Unico Spettacolo ore 21:45

Cinema Bolivar, Marina di Camerota

Fino al 7 giugno

Fast

Spettacoli ore 18:30-21:00

Cinema Adriano, Sala Consilina

La Sirenetta ore 17:30 (3D)

Fast X ore 21:00 (3D)

Le manifestazioni

Al via questa sera la 7° sagra della Cerasa cilentana Carullo

Fino al 4 giugno

Torna a Carullo, il paese delle ciliegie, la sesta sagra della cerasa con menù a base di ciliegie, prodotti tipici e musica popolare. La Sagra della “Cerasa Cilentana” è il primo appuntamento per turisti e gente del posto che vogliono degustare i sapori della cucina tradizionale uniti al gusto inconfondibile delle “cerase”.

Appuntamento da questa sera con il Meeting del Mare a Marina di Camerota-Baia di Lentiscelle

Questa sera i “COMA COSE” ingresso gratuito

2 giugno Bresh

3 giugno Geolier

A Castellabate parte la festa del Pescato di Paranza

dal 2 al 4 giugno

La location sarà a Piazzale campo dei Rocchi, Località Lago