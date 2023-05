Associazione Punta Tresino di Castellabate partecipa alla “Sagra del Pesce” di Camogli

Nel weekend, una delegazione dell’Associazione Punta Tresino di Castellabate ha partecipato alla “Sagra del Pesce” di Camogli, in Liguria. Questo evento è organizzato dalla Proloco Camogli, con la quale l’associazione castellabatese ha un rapporto di amicizia ormai consolidato dal 2016.

Collaborazione tra due associazioni

Le due associazioni, unite dall’amore per il mare e per la pesca, collaborano reciprocamente alla “Sagra del Pesce” di Camogli e alla “Festa del Pescato” che ritorna quest’anno per la 12esima edizione, dal 2 al 4 giugno, nella cornice di Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura del mare e delle sue risorse ittiche.

Gemellaggio tra Castellabate e Camogli

Il presidente dell’Associazione Punta Tresino di Castellabate, Giovanni Pisciottano, ha ringraziato il presidente della Proloco Camogli, Tonino Verdina, per la straordinaria ospitalità e ha sottolineato l’importanza del gemellaggio tra i due borghi. Due comunità unite dalla stessa passione per il mare e animate da un forte spirito di collaborazione.

Omaggiato il primo cittadino di Camogli

Durante il viaggio a Camogli, la delegazione dell’Associazione Punta Tresino di Castellabate ha omaggiato il primo cittadino di Camogli, Francesco Olivari, con un gagliardetto ufficiale dell’Ente, per conto dell’Amministrazione comunale di Castellabate. Un gesto di amicizia e di reciproca stima tra le due comunità.