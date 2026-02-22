Imposta di soggiorno ad Agropoli: Comune pronto ad investire 200 mila euro, ecco come

Il Comune di Agropoli ha stabilito le modalità di destinazione dei proventi della tassa di soggiorno. Per l’anno l’anno 2026, è stata prevista, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l’entrata complessiva di 200 mila euro. I fondi serviranno principalmente per gli eventi, ma anche per la comunicazione turistica e servizi.

La destinazioni delle entrate

La Giunta comunale, con a capo il sindaco Roberto Mutalipassi, nello specifico, intende destinare le entrate della tassa di soggiorno alle seguenti finalità: eventi sportivi, 20 mila euro, Pay tourist, 10 mila euro, eventi turistici, 130 mila euro, servizio salvataggio spiagge, 30 mila euro, eventi culturali, 10 mila euro.

Confermate le tariffe

Sono state confermare le tariffe per l’applicazione dell’imposta di soggiorno ad Agropoli, stabilite nel Regolamento e approvare con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2023. Confermato, inoltre, il periodo di applicazione dell’imposta per i pernottamenti avvenuti nel periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026 e l’utilizzo della piattaforma PayTourist per l’ anno 2026 al fine della gestione dell’imposta, valido anche ai fini del contrasto all’evasione.

“Per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, – fa sapere l’Ente – migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie”.