Imposta di soggiorno a Sapri: ecco le tariffe

Il Comune di Sapri, guidato dal sindaco Antonio Gentile, ha definito le tariffe dell’imposta di soggiorno 2023. I prezzi sono differenziati in due gruppi: dal 1° gennaio al 30 maggio, e dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 (bassa stagione) e dal 31maggio al 30 settembre 2023 (alta stagione).

Le tariffe

Le tariffe per i pernottamenti sono cosi suddivise:

Per il periodo dal 01.01.2023 al 30.05.2023 e dal 01.10.2023 al 31.12.2023, (bassa stagione)

€ 0,50 per alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi e villaggi turistici;

€ 0,50 per bed & breakfast, strutture ricettive ex L.R. n. 17/2001 ed agriturismo;

€ 1,00 per case per ferie, case ed appartamenti-vacanze;

€ 0,10 per Ostelli per la gioventù;

Per il periodo dal 31.05.2023 al 30.09.2023, (alta stagione);

€ 1,00 per alberghi, residenze turistico-alberghiere, fino alla 3 ° categoria;

€ 1,50 per alberghi, residenze turistico-alberghiere, dalla 4° categoria;

€ 0,75 per campeggi e villaggi turistici;

€ 1,00 per bed & breakfast, strutture ricettive ex L.R. n. 17/2001 ed agriturismo;

€ 1,50 per case per ferie, case ed appartamenti-vacanze;

€ 0,20 per Ostelli per la gioventù.

Le esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

I minori fino al compimento del decimo anno di età;

I soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;

I genitori o accompagnatori che assistono i minori di 18 anni, degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;

Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;

I gruppi in carico alle case famiglia, Servizi sociali e simili;

Persone con disabilità al 100 %;

Gli ospiti del Comune di Sapri che partecipano alle manifestazioni senza scopo di lucro.

Chi deve pagarla

L’imposta di soggiorno è dovuta da chi alloggia in alberghi, residenze turistico – alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti immobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, negli istituti religiosi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve.