Impianto a biometano ad Ogliastro Cilento, scoppia la polemica. Cittadini pronti alle barricate

C’è preoccupazione nelle comunità di Agropoli, Ogliastro Cilento, Giungano, Cicerale e Capaccio Paestum. Nella zona industriale al confine tra i cinque comuni potrebbe sorgere a breve un impianto a biomassa.

L’opera

L’opera sarebbe realizzata nel territorio del comune di Ogliastro, già autorizzata dall’amministrazione comunale. Pare, inoltre, che sia già arrivato l’ok nei mesi scorsi da parte della provincia di Salerno (prima dell’arresto del suo presidente Franco Alfieri) e che per completare l’iter burocratico manchi solo l’ok della regione Campania.

Una scelta paradossale se si pensa che il sindaco del comune ogliastrese, Michele Apolito, negli anni scorsi presentò dei ricorsi contro il comune di Agropoli che in un’area contigua decise di realizzare un’isola ecologica.

L’impianto, stando alle prime sommarie informazioni, sarebbe di dimensioni notevoli e sorgerebbe su circa 4 ettari di terreno. Dovrebbe servire per lo smaltimento di rifiuti bufalini e carcasse di animali.

I cittadini del territorio sono in allarme e puntano l’indice non solo contro l’amministrazione ogliastrese, ma anche contro gli amministratori degli altri centri che fin ora non sono intervenuti sul caso, a partire da Roberto Mutalipassi, neo presidente dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento.

L’incontro

Contro l’impianto sono state già raccolte oltre mille firme ed oggi è previsto un incontro per rendere pubblico il progetto e le intenzioni di un comitato che è pronto a battersi contro l’impianto a biometano.

L’appuntamento è alle ore 18 presso la struttura comunale “Chiesetta” di località San Felice di Cicerale.