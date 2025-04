Il Vespa Club Caggiano protagonista al Bianco Tanagro: un giro in Vespa tra i borghi del Vallo di Diano

Grande successo per il giro in Vespa organizzato dal Vespa Club Caggiano in occasione del Bianco Tanagro – Festival del Carciofo Bianco di Auletta, evento enogastronomico che celebra una delle eccellenze del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e che si è svolto domenica 27 aprile.

Il tour

Il raduno ha preso il via da Caggiano, con una lunga e colorata carovana di Vespe che ha attraversato i suggestivi borghi di Atena Lucana, Sant’Arsenio, Polla e Pertosa, prima di affrontare i panoramici tornanti di Campostrino lungo la storica SS 19 delle Calabrie. Il giro si è concluso ad Auletta, dove il Vespa Club ha allestito uno stand e un’esposizione di Vespe d’epoca, attirando l’attenzione di appassionati, curiosi e turisti. Ad accogliere i partecipanti c’erano il sindaco di Auletta Antonio Caggiano, il presidente della Pro Loco Giuseppe Lupo e la madrina d’eccezione dell’evento, la conduttrice televisiva Adriana Volpe, che si è intrattenuta con i presenti per foto e saluti.

«C’è stata una grande partecipazione e siamo orgogliosi di aver contribuito a questa manifestazione che valorizza e promuove il nostro territorio» – ha dichiarato con soddisfazione il presidente del Vespa Club Caggiano, Angelo Coletta sottolineando l’importanza di eventi che uniscono passione per i motori, tradizione e cultura locale.