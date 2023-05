Il sogno dell’AC Caprioli si avvera: si qualifica ai Playoff ed è derby storico in semifinale con il Pisciotta

L’impegno è stato massimo, la speranza di qualificarsi ai Playoff è cresciuta minuto dopo minuto, rincorrendo la palla in campo, il fischio della fine di quella partita disputata in una domenica uggiosa. Il 3-2 contro il Rofrano è stato importante, ma determinante è stata la sconfitta del Pisciotta, che ha subìto 2 reti dal Padula.

Una serie d’incastri, dunque, e il sogno dell’AC Caprioli, quello di continuare a giocare nelle semifinali, accedendo di fatto ai Playoff, si è di colpo materializzato. I ragazzi sono entusiasti, pieni e paghi di quel sentimento di riscossa, di quell’affiatamento che si è fatto gruppo, squadra, in un “uno per tutti”. Quel “noi” ora li porterà dove speravano di arrivare, ma a rendere il tutto ancor più esilarante sarà il derby storico con il Pisciotta.

Le interviste

Orgoglioso il Mister Aniello Veneroso che prova a definire la strada percorsa, ad inanellare i suoi sentimenti, interpretando anche le gioie dei suoi ragazzi: “È stato un percorso nuovo, che come obiettivo aveva quello di far giocare i ragazzi del posto. Sin dal primo giorno di allenamento, nelle calde giornate di settembre, si percepiva qualcosa di magico. Abbiamo iniziato dalle basi, cercando di far crescere tutti, anche chi su un campo di calcio non c’era mai stato prima.

Nessuno credeva in noi, eppure abbiamo raggiunto questo piccolo traguardo che ci inorgoglisce tanto. Alla fine questo è il calcio, passione ed amore, ed è capace di regalare emozioni come nessun’altra cosa al mondo.

I miei ragazzi sono stati straordinari, come i nostri tifosi, che sono stati sempre vicini alla squadra, sia in casa che in trasferta. Ora abbiamo questa opportunità di giocarci l’accesso alla finale play off, e ci proveremo dando il massimo e soprattutto mettendoci il cuore, come abbiamo sempre fatto”.

Una donna al comando, la Presidente Serena Saullo a stento riesce a trattenere l’emozione per quanto sia stata grande la soddisfazione di accedere ai Playoff: “Non ci sono parole per descrivere ciò che provo. Quello che sono riusciti a fare i nostri ragazzi mi riempie di gioia e di orgoglio.

Caprioli ha vissuto una domenica indimenticabile, 90 minuti di dura lotta con emozioni contrastanti, solo nel finale abbiamo ribaltato il risultato e forse tutto questo ha reso ancora più incredibile questo traguardo”.

Cosa si aspetta dal Derby storico contro il Pisciotta in semifinale?

“Sarà una grande partita, abbiamo un conto in sospeso con loro perché, quando li abbiamo incontrati fra andata e ritorno, abbiamo sempre avuto defezioni fra infortunati e squalificati, ma questa volta, toccando ferro, stanno tornando tutti gli indisponibili e in queste due settimane, che ci separano dalla partita, vogliamo preparare la gara al meglio per riprenderci la nostra rivincita…e poi è sempre un derby, un derby storico quindi vogliamo essere all’altezza della partita. Sarà un derby particolare poi vista la posta in gioco, un match sentito da entrambe le squadre.

Mi aspetto una grande giornata di sport e di festa, inoltre sono convinta che avremo una cornice di pubblico da far invidia alle categorie superiori visto il seguito che abbiamo avuto durante tutto il campionato”.

Questa partita cambia le prospettive per la prossima stagione calcistica?

“No, i nostri obiettivi restano gli stessi: consolidare questo fantastico gruppo, far crescere calcisticamente i nostri ragazzi e continuare a divertire e divertirci”.