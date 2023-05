L’AC Caprioli a quasi 50 dalla sua fondazione : la vera forza? L’amicizia, lo spirito di gruppo e l’amore per il territorio

La conquista dei play off sarebbe l’epilogo più felice, il coronamento di un anno ricco di emozioni, sempre all’insegna della condivisione di squadra, dei valori di amicizia, ma soprattutto della fede assoluta per quella squadra,l’ A C Caprioli, pronta a spegnere, tra un anno, i 50 dalla sua costituzione, avvenuta nel 1974.

Una donna all’apice

Serena Saullo, presidentessa dell’ AC Caprioli, esprime tutto il suo orgoglio per essere al vertice di una squadra calcistica che ha saputo dimostrare, prima di ogni cosa, che gli obbiettivi possono essere raggiunti solo se si condividono i veri valori,che sono alla base dello sport e del sano antagonismo: “sono orgogliosa del gruppo che si è creato è dell’entusiasmo dei nostri sostenitori che ci seguono sia in casa che fuori. L’obiettivo principale è quello di consolidare il gruppo che si è formato, di migliorarci dov’è possibile e continuare a far crescere calcisticamente i ragazzi del nostro territorio. Conquistare i playoff sarebbe sicuramente un gran bel sogno”.

L’unione fa la forza

Gli obiettivi e le riflessioni della presidentessa dell’AC Caprioli Saullo si cementano nelle visioni del Mister Aniello Veneroso: “ La squadra è stata costruita per valorizzare i ragazzi di Caprioli e San Nicola, cercare di farli inserire, per poi creare, tra qualche anno, una squadra che possa lottare per vincere il campionato”. Una squadra nata per avvicinare i giovani allo sport, dalla condivisione di emozioni vere, arginando il fenomeno desertificante dei social: “Bisognava riportare la gente al campo sportivo – continua Mister Veneroso- ogni domenica c è ne sono sempre di più, addirittura ci seguono fuori casa”.

Verso i Play Off e la pagella del mister

La coesione di squadra e gli obiettivi posti consentono di pensare al sogno. Si continuano gli allenamenti il 24 ed il 25 prossimi, si ambisce a collezionare ancora qualche punto. La posizione 5° in classifica con 29 punti fa sognare, ma la pagella richiede qualche voto in più: “voto alla squadra 8 , alla dirigenza 9, e voto 10 al nostro pubblico che non ci ha fatto mai mancare il suo supporto”.

Un capriolese come capitano: i tifosi la vera forza

“Fiero per il lavoro svolto da tutta la squadra, staff e società– così il capitano Emanuele Esposito – Non mi sarei mai aspettato un coinvolgimento di tanti tifosi. Ci hanno sostenuto dalla prima amichevole fino ad oggi dimostrandoci che con passione si può fare tutto, anche nelle piccole realtà come noi. Siamo cresciuti dal primo all’ultimo, ogni giorno, ad ogni allenamento, sudando sul campo e ottenendo risultati per me molto importanti. Abbiamo ragazzi che sono alle loro prime esperienze in campo e hanno dimostrato che con la voglia e la passione si possono raggiungere traguardi importanti. Voglio ringraziare la società per avermi dato l’opportunità di essere il capitano di questa squadra, nonché la squadra del mio paese”.